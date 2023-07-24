Tele2 собрала коллекцию необычных маршрутов для путешествий по Черноземью

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Tele2 создала портал, который расскажет о необычных местах отдыха в Липецкой области и еще шести регионах Черноземья и поможет запланировать поездки выходного дня и активности для летнего отпуска. Тревел-гид – это коллекция увлекательных приключений для путешественников разных возрастов и интересов. Во всех предложенных локациях, даже отдаленных от крупных городов и оживленных трасс, абоненты Tele2 смогут оставаться на связи и пользоваться надежным и быстрым мобильным интернетом.

В Липецкой области компания предлагает своим клиентам съездить в гости к Змею Горынычу на Кудыкину гору, заблудиться в волшебном лесу – Мещерском дендрарии, попробовать настоящий французский сыр из местного молока, созревший в каменном погребе, или оказаться в другой исторической эпохе в крепости «Русборг». Любителей активного отдыха ждет приятный сюрприз – воспользовавшись промокодом из программы лояльности «Больше», можно выгодно арендовать сапборд и устроить водную прогулку.

Павел Седых, директор липецкого филиала Tele2:

«Внутренний туризм сегодня очень популярен. В сезон отпусков и каникул Tele2 запустила специальный тревел-гид по регионам Черноземья, который поможет с выбором поездки выходного дня или активностей для отпуска. Мы постарались учесть интересы путешественников всех типов и подобрали маршруты для активного и спокойного отдыха, удаленные от цивилизации и городские, подходящие для семейной поездки, выходного в шумной компании или путешествия в одиночку. Кроме того, во всех предложенных локациях клиентам Tele2 будут доступны качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет».

Tele2 поддерживает интересы абонентов и всегда старается представить наиболее актуальные и выгодные предложения. Для путешественников Tele2 совместно с компанией-партнером подготовила приятное дополнение к поездке – скидку 10% на топливо при оплате с помощью мобильного приложения «Турбо».

Предложение активируется вводом промокода, который будет действовать весь период акции – до 10 сентября 2023 года.

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