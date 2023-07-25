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Общество25 июля 2023 3:58

Ко Дню сотрудника органов следствия РФ в Липецкой области открыли памятную доску

Табличка появилась на фасаде здания следственного отдела в Ельце
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 24 июля в Липецкой области открыли памятную доску, посвященную первой следственной канцелярии в Ельце. Торжественное событие прошло накануне Дня сотрудника органов следствия РФ. В церемонии участвовали представители регионального СКР, прокуратуры, правительства области и облсовета. Табличка появилась на фасаде здания следственного отдела на улице Мира.

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Ровно 310 лет назад Петр Первый подписал указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Волконского», - обратился к присутствующим руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов. – В начале 18 века 4-ая следственная канцелярия под руководством Ивана Чебышева располагалась в Ельце. Мы открываем памятную доску в знак благодарности нашим предкам. Я горд, что мы являемся потомками следователей-основателей времен петровской эпохи. Поздравляю вас!

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко отметил, что следственные органы – это фундамент законности и безопасности нашего государства. Председатель облсовета Дмитрий Аверов пожелал добра и благополучия следователям и их семьям. Прокурор региона Геннадий Анисимов отметил важность события, ведь жители должны знать историю своего города, Отечества.

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Далее собравшиеся отправились в «Дом культуры железнодорожников». Там наградили отличившихся следователей, а некоторым присвоили очередные звания. Евгений Шаповалов подвел итоги работы СУ СК России по области за первое полугодие 2023 года. Так, в этот период расследовали больше тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость – 100%. Также за первые 6 месяцев раскрыли 16 преступлений прошлых лет, из которых 13 – тяжкие и особо тяжкие, в том числе 4 убийства, совершенных в 1999, 2001, 2002 и 2005 годах. Речь идет и о «липецком душителе» Анатолии Седых. Криминалисты и органы дознания установили его причастность еще к 2 убийствам и изнасилованиям.

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Генерал-майор юстиции также отметил положительные результаты в расследовании коррупционных преступлений: возбуждено 116 уголовных дел в отношении должностных лиц, 34 уже направили в суд. Шаповалов поблагодарил коллег, сказав, что все это благодаря кропотливой работе всех правоохранительных структур – МВД, ФСБ, прокуратуры.

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- На помощь следователям приходит криминалистическая техника, судебные экспертизы, расширяются возможности оперативно-розыскной деятельности, - поделился руководитель регионального СКР. – Задача следователя – быть неравнодушным к чужой беде. Особого внимания требуют социально незащищенные категории граждан.

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года

Фото: Юлия КЛЮЕВА

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