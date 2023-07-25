Ко Дню сотрудника органов следствия РФ в Липецкой области открыли памятную доску

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 24 июля в Липецкой области открыли памятную доску, посвященную первой следственной канцелярии в Ельце. Торжественное событие прошло накануне Дня сотрудника органов следствия РФ. В церемонии участвовали представители регионального СКР, прокуратуры, правительства области и облсовета. Табличка появилась на фасаде здания следственного отдела на улице Мира.

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Ровно 310 лет назад Петр Первый подписал указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Волконского», - обратился к присутствующим руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов. – В начале 18 века 4-ая следственная канцелярия под руководством Ивана Чебышева располагалась в Ельце. Мы открываем памятную доску в знак благодарности нашим предкам. Я горд, что мы являемся потомками следователей-основателей времен петровской эпохи. Поздравляю вас!

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце Фото: Юлия КЛЮЕВА

Заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко отметил, что следственные органы – это фундамент законности и безопасности нашего государства. Председатель облсовета Дмитрий Аверов пожелал добра и благополучия следователям и их семьям. Прокурор региона Геннадий Анисимов отметил важность события, ведь жители должны знать историю своего города, Отечества.

В Липецкой области открыли памятную доску в честь первой следственной канцелярии в Ельце Фото: Юлия КЛЮЕВА

Далее собравшиеся отправились в «Дом культуры железнодорожников». Там наградили отличившихся следователей, а некоторым присвоили очередные звания. Евгений Шаповалов подвел итоги работы СУ СК России по области за первое полугодие 2023 года. Так, в этот период расследовали больше тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость – 100%. Также за первые 6 месяцев раскрыли 16 преступлений прошлых лет, из которых 13 – тяжкие и особо тяжкие, в том числе 4 убийства, совершенных в 1999, 2001, 2002 и 2005 годах. Речь идет и о «липецком душителе» Анатолии Седых. Криминалисты и органы дознания установили его причастность еще к 2 убийствам и изнасилованиям.

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Генерал-майор юстиции также отметил положительные результаты в расследовании коррупционных преступлений: возбуждено 116 уголовных дел в отношении должностных лиц, 34 уже направили в суд. Шаповалов поблагодарил коллег, сказав, что все это благодаря кропотливой работе всех правоохранительных структур – МВД, ФСБ, прокуратуры.

Сотрудников регионального СКР поздравили с Днем сотрудника органов следствия РФ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

- На помощь следователям приходит криминалистическая техника, судебные экспертизы, расширяются возможности оперативно-розыскной деятельности, - поделился руководитель регионального СКР. – Задача следователя – быть неравнодушным к чужой беде. Особого внимания требуют социально незащищенные категории граждан.

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Итоги работы СУ СК России по Липецкой области за первое полугодие 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

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