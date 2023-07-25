Фонд «Милосердие» отметил достижения талантливых юных спортсменов

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В Липецке благотворительный фонд «Милосердие» отметил заслуги воспитанников детских спортшкол, которые добились высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях. Награждение талантливых юниоров региона и их тренеров по традиции приурочили к Дню города и Дню металлурга.

Дипломы и денежные сертификаты на приобретение спортивной формы и инвентаря получили 30 спортсменов из пятнадцати городских и областных спортшкол, школ олимпийского резерва. Они занимаются стендовой и пулевой стрельбой, парусным спортом, плаванием, велоспортом, художественной гимнастикой, самбо, дзюдо, вольной борьбой, футболом, шахматами и лыжными гонками.

Один из награжденных - Руслан Коломейцев представлял областную спортивно-адаптивную школу паралимпийского резерва. За три года работы с тренером он не только научился плавать, но и вошел в состав сборной команды Липецкой области для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2023 году Руслан стал победителем регионального первенства на дистанциях 50 метров на спине и вольным стилем, а также серебряным призером на дистанции 100 метров вольным стилем.

За достижения в воспитании юных спортсменов их наставникам также вручили благодарственные письма и денежные сертификаты.

«Для нас поддержка массового и детского спорта всегда была и остается одной из приоритетных программ, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Мы не только помогаем спортшколам и отдельным спортсменам, финансируем проведение соревнований, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В пяти регионах страны при нашем участии каждый год открываются уличные спортивные комплексы для всех желающих. Эта новая инфраструктура существенно расширила число сторонников здорового образа жизни среди молодежи».

В прошлом году при поддержке «Милосердия» в Липецке распахнул двери обновленный зал бокса для тренировок ребят из спортклуба «Юность». А в Липецком районе открыли площадку для занятий скейтбордингом и многофункциональный спортивно-игровой комплекс.

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