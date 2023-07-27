Фонд «Милосердие» помогает сохранять память об известном русском меценате

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие» помог в реконструкции и сохранении усадебного дома в селе Полибино Липецкой области, который принадлежал известному русскому меценату Ю.С. Нечаеву – Мальцову. Для восстановления и консервации объекта безвозмездно передана партия различной металлопродукции.

За помощью в фонд «Милосердие» обратилось руководство Фонда сохранения и развития усадьбы «Полибино». Активисты этой организации в последние годы занимаются сохранением памяти о добрых делах мецената и защитой его родового гнезда от разрушения. Помощь от фонда «Милосердие» будет использована при изготовлении ставней и фигурных решеток на два десятка окон и дверей по всему периметру здания.

В историю Юрий Нечаев-Мальцов вошел как человек, который подарил России Музей изящных искусств в Москве, практически полностью профинансировав его создание из личных средств. В Петербурге он попечительствовал Морскому благотворительному обществу, Николаевской женской больнице, Сергиевскому православному братству, Дому призрения и ремесленного образования бедных детей.

Долгое время Юрий Степанович был членом Попечительного комитета о сестрах Красного Креста, жертвовал деньги на строительство больничных павильонов, финансировал деятельность медицинских учреждений, строил богадельни. Основал во Владимире одно из лучших в Европе по техническому оснащению техническое училище, а также построил храм Святого Георгия в Гусь-Хрустальном и храм Дмитрия Солунского в селе Березовка Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Сама усадьба Нечаева-Мальцова в Полибино - памятник культуры федерального значения. До 1917 года в ней находился первый в России музей Куликовской битвы. В усадьбе часто гостили и творили Лев Толстой, Илья Репин, Иван Айвазовский, Константин Коровин, Василий Поленов, Виктор Васнецов, Анна Ахматова и другие. Рядом с домом сохранилось первое в мире сооружение гиперболоидной конструкции - стальная ажурная сетчатая башня, выполненная по проекту инженера Владимира Шухова.

Время не пощадило усадьбу. В советские годы здесь находились правление колхоза, библиотека, клуб, общежитие, школа, что привело к серьезному обветшанию ее интерьеров. В 2014 году местными властями было принято решение о реставрации усадьбы и благоустройстве парка. Однако, восстановительные работы ведутся очень медленно, в основном, за счет бюджетных средств и частных пожертвований.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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