Глава Липецка Евгения Уваркина отчиталась перед депутатами о работе мэрии за 2022 год

Фото Владимира КУЛИКА

Центральной темой очередной 38 сессии Липецкого горсовета стал годовой отчет главы города. А прелюдией к нему - эмоциональный видеоролик о прошедшем Дне города, где ключевым смыслом года, как отметила Евгения Уваркина, стал посыл «будущее начинается здесь».

Что удалось достичь в 2022 г. и каковы главные итоги?

Из более чем 90 млрд рублей областного бюджета свыше 53% - доходы с территории г. Липецка. Доходы городской казны увеличились почти на 30% к уровню 2021 г. Выросла (почти на 35%) доля внебюджетных трансфертов – это показатель качественной работы команды города и области на федеральном уровне.

Фото Владимира КУЛИКА

Евгения Уваркина обратила внимание на серьезный прирост (93% к уровню прошлого года) по направлениям ЖКХ и благоустройства. Здесь лидирующую долю занимает программа переселения из аварийного жилья - она досрочно завершится в этом году. Расходы подтверждают социальную направленность бюджета, отмечена положительная динамика роста зарплаты. Выросло (в полтора раза) число самозанятых в малом и среднем бизнесе, липчане лучшие в стране по социальным контрактам.

Мэр Липецка выразила признательность за консолидацию граждан и бизнес-сообщества по оказанию помощи участникам СВО (собрано свыше 40 млн руб.). Отмечены успехи в сфере образования – 12 липчан в 2022 г. стали победителями и призерами различных Всероссийских конкурсов, выросло (на 78 чел) количество высокобалльников. До конца этого года в Липецке построят два детских садика (м-ны «Звездный» и «Университетский»), а к концу следующего - две новые школы (в Звездном на 1500 мест и Елецком на 1200 мест).

Знаковым для города стало заключение концессионных соглашений - по модернизации системы водоснабжения, водоотведения и очистных (общий объем вложений свыше 20 млрд руб), а также по модернизации городского электротранспорта (почти 14 млрд руб инвестиций). Сейчас началась реализация инвестиционной фазы. Заметно обновился муниципальный транспорт - в минувшем году закуплено 25, а в этом году 46 новых автобусов, прибавится еще и 10 электробусов.

Фото Владимира КУЛИКА

Еще одной важной темой стало воплощение губернаторской программы «Мой двор», меняющей философию поведения жителей к пространству города. В рамках программы в 2022 г. было благоустроено 58 дворов.

Растет эффективность обратной связи, активно используется ресурс соцсетей – в работу берутся все обращения, вопросы решаются более оперативно.

- Основная задача – сделать все, чтобы молодежь имела это желание – «хочу здесь жить», и мы все для этого сделаем, - подчеркнула Уваркина.

У парламентариев по итогам работы возник ряд предложений к докладчице. Депутат Евдокия Бычкова акцентировала - «главное, чтобы молодежь не уезжала, возвращалась» и предложила больше продвигать успехи – «давайте креативить!». А первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев выдвинул идею развивать «зеленый каркас» города, на что мэр предложила разработать долгосрочную программу восстановления насаждений.

В ходе сессии депутаты также предоставили преференции областной спортшколе олимпийского резерва и футбольному клубу «Металлург». Они освобождены от арендной платы за пользование центральным стадионом Липецка и спорткомплексом «Сокол».

Фото пресс-службы Липецкого горсовета

Комментируя итоги сессии, спикер горсовета Евгения Фрай отметила:

- Лучшая форма взаимодействия – это сотрудничество. Об этом говорят и реализация грандиозных проектов, и губернаторские инициативы «Мой двор» и «Дорога к школе», превратившиеся в муниципальные программы. А выросший бюджет на душу населения (мы вторые в Черноземье) - это качественный показатель нашей работы.

Владимир КУЛИК