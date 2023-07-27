В Центре – решение проблем вашего ребенка

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Как развить способности ребенка? Что делать, если малыш гиперактивен? Как подготовиться к школе? Сотни проблемных вопросов по коммуникации, развитию, поведению детей от самого раннего возраста до 18 лет решают специалисты консультационного Центра, созданного в 2019 г. в рамках нацпроекта «Образование» на базе детсада № 135. Сейчас здесь трудится 15 высококлассных специалистов – среди них логопеды и дефектологи, педагоги-психологи, воспитатели.

Каковы нынешние цели, направления работы Центра?

Работать в унисон и на высоком уровне

- Наша задача неизменна – повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, образования, развития, адаптации и социализации ребенка. И основная цель здесь – объединение усилий специалистов и родителей, работа в одном направлении, - отмечает заведующая ДОУ №135, вдохновитель проекта Татьяна Полянская. – Очень важны для выстраивания партнерских отношений открытость педагогов и образовательного учреждения - это ведет к повышению доверия со стороны родителей.

- Татьяна Ивановна, получая консультационную помощь, одновременно учатся и сами родители?

- Безусловно, ведь педагогическое образование есть не у каждого и о психологии ребенка у многих расплывчато-смутное представление. Частое заблуждение здесь – «мы все в интернете почитаем». Но каждый случай конкретен, индивидуален, очень важно, чтобы родитель правильно воспринимал своего ребенка. У нас комплексный подход к решению проблемы и мы видим, что, работая с нами в одной связке, родители меняются, пересматривают свое поведение. Мы стараемся донести, что семья первична, именно в ней закладывается основы личности. И наши усилия дают отдачу – благодаря Центру родители начинают осознавать свою ответственность за воспитание ребенка, его будущее.

- Центр неоднократно выигрывал федеральный грант и был лучшим среди детсадов города. Такую высокую планку, наверное, непросто держать?

- Нелегко, но наши сотрудники трудятся не ради наград (они, конечно, воодушевляют), а по-настоящему увлечены своим любимым делом. Наш костяк (это 12 специалистов) заряжают своей энергией, знаниями остальных. У нас очень хороший подбор педагогов, причем они постоянно в поисках нового, передового, помогают друг другу. Эффективность работы Центра (можно судить по отзывам и статистике) большая – за 4 года было 52 тысячи обращений, что говорит о востребованности нашего Центра. У Центра существует официальный сайт (http://kc.lipetskddo.ru/) и сообщество в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/kzmyvmeste). Вот к примеру, за эту неделю было 785 посещений сайта Центра. С помощью Яндекс-метрики мы отслеживаем, что людей больше всего волнует, какой возраст посетителей и т.д., соответственно вносим корректировки в работу. Примечательно, что за годы нашей деятельности не было ни одной жалобы. У нас 1700 подписчиков ВКонтакте и число их растет - мы давно вышли за границы своего учреждения, развиваем связи, обмениваемся опытом с коллегами из других консультационных центров. Более 1100 человек с разных городов страны участвовало в вебинаре на нашей площадке в рамках ежегодной Всероссийской недели родительской компетентности. В следующем году планируем провести уже свой вебинар по Липецкой области.

Преодолевая барьеры

Специалисты Центра используют формат как дистанционных, так и очных консультаций. Годы эффективной работы приносят свои плоды – если раньше люди предпочитали советы «со стороны», то сейчас родители обращаются именно к специалисту дошкольного учреждения, преодолев некий психологический барьер. И это показатель доверия, открытости учреждения, уровня квалификации сотрудников Центра.

- Тематика и палитра тем, волнующих родителей, обширны. По статистике на 1-м месте вопросы определения развития способностей и мышления ребенка. Пап и мам также волнует проблематика межличностной коммуникации, социализация детей и подростков. Большой спектр вопросов по детям с ОВЗ, - поясняет руководитель Центра «Мы вместе» Олеся Чернышова.

Зона по присмотру за детьми, родители которых получают услугу в Центре.

Каких-то временных «лимитов» у консультации нет– она бесплатна и может составлять как 15 минут так и 2 часа – работа ведется на результат. Причем многие обращаются многократно. И если судить по статистике обратной связи, то практически все кто обратился за помощью, удовлетворены решением проблемных вопросов. Формула успеха проста – высокая самоотдача, постоянное совершенствование в профессии, любовь к своему делу.

- Раз в 2 недели проводим мини-клуб, где наши специалисты делятся опытом, находят пути-выходы проблем, - отмечает Олеся Чернышова. – Сотрудники Центра регулярно повышают уровень своих знаний на квалификационных курсах, организованных Минпросвещением РФ. Большой опыт дает и участие (2-й год подряд) во Всероссийской неделе родительской компетентности.

Характер вопросов, проблем, по наблюдениям специалистов Центра меняется в зависимости от текущей ситуации и обстановки. В пандемию людей больше интересовало, чем занять ребенка дома, ближе к выпуску из школы – темы профессионального самоопределения, актуальней стали вопросы по гаджетозависимости.

- Значительно легче ищется выход из проблемной ситуации на самом раннем ее этапе, - подчеркивает Татьяна Полянская. Родители должны понимать, что только вместе с профессионалами они смогут решить появившуюся проблему с их ребенком, и специалисты нашего Центра всегда готовы прийти на помощь.

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В работе обратная связь

В очередной раз, посетили консультационный центр "Мы вместе" и снова получили квалифицированную помощь специалиста. Для нас, родителей, важно, когда психолог дает доступные рекомендации и практические задания. Спасибо! Будем обращаться еще!

Валерия, 35 лет

Огромная благодарность специалистам Центра "Мы вместе". Уже на протяжении трех лет обращаюсь сюда по вопросам воспитания и обучения своего ребенка-подростка. Благодаря специалистам Центра я с ребенком наладила взаимоотношения и подростковый период прошел спокойно и безболезненно.

Надежда, 41 год

По совету знакомых обратился в консультационный центр "Мы вместе" с проблемой восстановления общения с ребенком после развода. Психолог все в доступной форме объяснила - как наладить отношения с сыном. Спасибо за оказанную помощь.

Петр, 37 лет

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Фото предоставлено ДОУ №135

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