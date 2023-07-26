Авторынок: в июне на покупку новых машин россияне потратили рекордную сумму

В июне затраты на покупку новых машин выросли почти по всем сегментам, но сильнее других прибавили пикапы.

«Открытие Авто» и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость по итогам июня 2023 года. Согласно результатам исследования, в начале лета было реализовано на 14,2% больше новых легковых автомобилей, чем в мае и в 2,5 раза больше, чем в июне 2022-го.

Если в мае китайским брендам в деньгах принадлежала половина рынка, то в июне этот рубеж был преодолен: на долю авто из Поднебесной пришлось 52,7% от общей суммы. При этом год назад (в июне 2022-го) они занимали лишь около четверти. Остальные участники рынка отстают от китайских брендов многократно. На покупку европейских машин в июне было потрачено денег почти в 4 раза меньше, а у отечественных автомобилей этот показатель примерно в 5 раз ниже.

По объемам продаж тоже первенствуют «китайцы», за которыми следуют российские марки. Остальные участники рынка имеют намного меньшие показатели.

Говоря о классах машин, отметим, что в продажах премиальные машины занимают лишь 4%. Однако на покупку новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) ушло 36,3 миллиарда рублей и это составляет 15,5% от всех потраченных денег, причем показатель немного превосходит прошлогодний. Соответственно, доля машин массового сегмента за год чуть снизилась – с 84,8% до 84,5%.

Уже несколько месяцев подряд кроссоверы и внедорожники занимают порядка 80% финансовой емкости рынка. Вот и в июне на их долю пришлось 77,8% всех потраченных денег. По сравнению с июнем 2022 долевые показатели этого сегмента заметно увеличились. Второе место на российском рынке занимают автомобили В-класса. В объемах продаж им принадлежит 23,6%.

- В июне нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России достигли максимального уровня, начиная с марта 2022 года. Увеличение продаж на фоне продолжающегося роста цен привело и к рекордному показателю финансовой емкости рынка за последние 1,5 года. В июне на покупку автомобилей россияне потратили больше всего денег за месяц, начиная с января прошлого года, – отмечает руководитель блока автобизнеса «Открытия» Марина Дембицкая.

- На российском рынке уже присутствует примерно 30 автомобильных марок из КНР, число моделей которых перевалило за сотню. И это только официально представленные на рынке бренды, без учета новинок, привозимых с помощью параллельного импорта. Поэтому вполне естественно, что доля продаж «китайцев» постоянно растет, а денег они зарабатывают все больше, – объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.