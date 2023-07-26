«Липецкэнерго» участвует в реализации федерального образовательного проекта

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Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» примет участие в развитии образовательного кластера «Цифровизация систем электроснабжения предприятий, организаций, учреждений и сферы ЖКХ». Центр создается на базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ), который стал победителем федерального проекта «Профессионалитет». В кластере, на кафедре электрооборудования, будут готовить высококвалифицированных специалистов для топливно-энергетического комплекса.

Уже в этом учебном году поступившие в ЛГТУ по направлению «Электроснабжение» станут частью федерального инновационного проекта. В реализации программы обучения кроме «Липецкэнерго» будут задействованы еще несколько предприятий-работодателей, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных энергетиков с цифровыми компетенциями. Они примут участие в формировании образовательных программ, организации практической подготовки будущих специалистов и обеспечении гарантированного трудоустройства выпускников на энергетических предприятиях области и страны с учетом Стратегии цифровой трансформации.

«Образовательный кластер по цифровизации энергетики для тех, кто хочет развиваться и развивать. Это особенно актуально для энергетической отрасли, которая движется в сторону цифровизации процессов. Мы заинтересованы в квалифицированных специалистах и готовы делиться знаниями и опытом, предоставлять работу перспективным специалистам», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.