Названы победители конкурса «Липецкое качество» – регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

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Среди организаций, представленных на региональном этапе, есть как постоянные участники, чья продукция уже становилась победителем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», так и новички.Например, АО «ЛИКК» в первый раз выставляет свою продукцию, тогда как мороженое АО «Липецкий хладокомбинат»неоднократно становилось лауреатом. Претенденты представили свою продукцию в номинациях: «Продовольственные товары», «Продукция производственно–технического назначения».

«Улучшение качества товаров и услуг – залог успешного развития экономики региона и благополучия липчан. Потребителю важно знать, что в нашей области есть предприятия, которые создают качественную продукцию, способную заменить зарубежные аналоги. Благодаря конкурсу «Липецкое качество», производители могут подтвердить надежность своей продукции, а покупатели – быть уверены в приобретаемом товаре», – отметил директор ЦСМ Росстандарта в Липецкой области Андрей Сидоров.

На протяжении многих лет ФБУ «Липецкий ЦСМ» является ключевым организатором конкурса «Липецкое качество» – регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Продукцию, которая проходит на федеральный уровень, выбирают на основании заключения экспертов после изучения всех материалов и образцов. Предприятия, которые стали лучшими в липецком конкурсе, могут подать заявки для участия в федеральном этапе.

«Победители федерального уровня могут использовать логотип Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» на упаковке. Поскольку сейчас фокус внимания направлен на отечественные товары, то это стоит рассматривать как дополнительное конкурентное преимущество», – уточнила начальник отдела стандартизации и технического регулирования ФБУ «Липецкий ЦСМ» Инга Корнеева.

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Продукция, признанная лучшей по итогам конкурса «Липецкое качество» и рекомендованная к выдвижению на федеральный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»:

- смазки серии AVIKS ALTA Q3 (ООО «АВИКС ГРУПП»);

- лента алюминиевая самоклеящаяся МА-30 (АО «ЛИКК»);

- лента комбинированная самоклеящаяся МК-48 (АО «ЛИКК»);

- мороженое кисломолочное творожное в вафельном стаканчике «Варенька 3+» (АО «Липецкий хладокомбинат»);

- мороженое кисломолочное йогуртное в вафельном стаканчике «Варенька 3+» (АО «Липецкий хладокомбинат»).

«Ответственность перед потребителем, достойное качество товаров и услуг являются самой выигрышной стратегией, так как позволяют сохранить лидерские позиции даже в сложные времена. Для российских товаропроизводителей сейчас открываются новые возможности и конкурс «100 лучших товаров России» является тем самым ресурсом, который способен донести до потребителей имена лидеров. Будем рады видеть предприятия и организации в числе участников конкурса в следующем году!», – отметилАндрей Сидоров.

Фото предоставлены ФБУ «Липецкий ЦСМ»

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