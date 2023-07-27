Игорь Артамонов: Липецкая область и республика Беларусь — добрые партнеры

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Представителей бизнес-миссии от Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты приветствовал в правительстве области вице-губернатор Сергей Курбатов. С руководителями агропромышленных-предприятий и организаций из Гомельской области и Минска он обсудил вопросы развития двустороннего экономического потенциала.

Липецкая область и республика Беларусь традиционно поддерживают сотрудничество, которое с восстановлением «Липецкого тракторного завода» вышло на новый уровень. Еще одни перспективные направления сотрудничества — сельское хозяйство и машиностроение. В частности обсуждались возможности закупки нескольких видов зерна в Липецкой области.

«Липецкая область и республика Беларусь — добрые партнеры. Только за последние два года было заключено 8 соглашений об установлении сотрудничества между районами Липецкой области и Республики Беларусь. Мы видим ключевые зоны роста и готовы развивать наши отношения», - подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодняшней встрече обсуждалось проведение Дней Республики Беларусь в Липецкой области, наш регион получил ответное приглашение от белорусских коллег принять участие в международном мероприятии «Бизнес Дни в Гомеле», а также, на перспективу 2024 года, в международной выставке «Весна в Гомеле».

В мае 2023 года в целях расширения и интенсификации взаимного сотрудничества Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Республику Беларусь с официальным визитом, в рамках которого встретился с Президентом Республики Беларусь и обсудил перспективы для наращивания динамики сотрудничества по многим направлениям.