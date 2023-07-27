Игорь Артамонов: Регион заинтересован в IT-специалистах

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Участники форума «Область будущего» продолжают изучать IT-технологии. Во второй смене «IT-ИСКУССТВО» принимают участие 130 молодых людей от 16 до 35 лет со всей страны. Форум проводит Федеральное агентство по делам молодёжи, он стал частью платформы Росмолодёжь.События.

Об индустрии оформления виртуальных миров участникам уже рассказал дизайнер компании VK и создатель сайта Tilda Руслан Ситдиков. Впереди — встречи с генеральным директором студии LAB.AG Артёмом Геллером — его компания стала разработчиком визуальной части сайтов «Госуслуги», Президента России и Правительства, педагогом Детского технопарка «Кванториум» Еленой Шафоростовой, дизайн-менеджером компании «1T- Спринт» Светланой Смородской, UX/UI-дизайнерами Тимуром Бакоевым и Олегом Легкуном, координатором ЦФО Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Дарьей Черных.

«Рады, что Липецкая область стала площадкой, объединяющей будущих IT-специалистов. Первая смена уже показала, как много здесь есть интересных идей. Регион заинтересован в них и будет поддерживать такие начинания», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме обсуждения дизайнерских продуктов участники форума подумают над тем, каким могло бы стать молодежное IT-сообщество. Те же, кто приехал на «Область будущего» с готовыми проектами, могут получить от конкурс Росмолодёжь.Гранты до 1 млн рублей на их реализацию. Итоги смены и имена победителей узнают уже через несколько дней.