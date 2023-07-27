Молоко, сливочное масло и творог подорожали до 10 рублей за неделю в Липецкой области

В Липецкой области творог подорожал на девять рублей за неделю Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области больше всего подорожали помидоры – на четыре рубля, сливочное масло – семь и творог – на девять рублей. Теперь в среднем килограмм помидоров стоит 106 рублей, творога – 382 и масла – 677.

Цены на яблоки и стерилизованное молоко поднялись на три рубля, а сахар – почти на рубль. Жители региона отдадут в магазине за килограмм сахара 67 рублей, яблок – 94 и литр молока – 81.

По данным Липецкстата, стоимость мяса практически не изменилась в регионе. Килограмм баранины обойдется в 562 рубля, говядины – 451, свинины – 265 и курицы – 172.

Мясные консервы для детского питания, наоборот, подешевели за неделю на 12 рублей. За килограмм смеси липчане заплатят 1008 рублей.

Также уменьшились цены на лук и морковь на три рубля, картофель и огурцы – на два. Теперь картофель стоит 36 рублей, лук – 48, морковь – 55 и огурцы – 70 за килограмм соответственно.

Стоимость вермишели, капусты и свеклы снизилась на рубль. Покупатели отдадут за килограмм свеклы 31 рубль, капусты – 57 и вермишели – 58.