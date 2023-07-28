160 тонн вкусной помощи от «Милосердия»

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Свыше 160 тонн полезного детского питания уже безвозмездно отгрузили в различные районы Липецкой области по программе «Время добра». Эта социальная инициатива благотворительного фонда «Милосердие» и компании «Прогресс» уже четвертый год помогает нуждающимся. Получатели вкусной помощи – дети из малообеспеченных семей, которые проживают на территории региона.

Сейчас продукты от фонда получают частные лица и организации восьми районов Липецкой области. Недавно наборы с детским питанием доставили подопечным центра защиты материнства «Колыбель», который находится в Чаплыгинском районе. Число получателей постоянно растет, часто люди узнают об акции из соцсетей и делятся контактами с нуждающимися.

«Более 1600 малообеспеченных семей из Липецка и других населенных пунктов области бесплатно получают от нас качественную молочную продукцию, - комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - От мам малышей за годы работы мы неоднократно слышали искренние слова благодарности за поддержку и внимание».

Продуктовые наборы распределяются после обращения в фонд с пакетом необходимых документов, о которых можно проконсультироваться по телефону 89005980708 или направить свой запрос по WhatsApp. Выдачу проводят в офисе «Милосердия» по адресу: Липецк, ул. 50 лет НЛМК,11а.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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