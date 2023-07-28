Директор «Липецкэнерго» рассказал представителям бизнес-сообщества о последствиях правонарушений в сфере электропотребления

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Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин принял участие в совместном заседании Совета и Правления Союза «Липецкая торгово-промышленная палата». Руководитель энергопредприятия выступил с докладом на тему безучетного потребления электроэнергии.

Руководитель энергопредприятия отметил сокращение объема безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в зоне деятельности филиала за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение стало результатом внедрения современных приборов учета электроэнергии и высокоточного оборудования.

В диалоге с собравшимися отмечалось, что любое нелегальное потребление электроэнергии всегда обходится нарушителю дороже законного использования. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета. Кроме того, несанкционированное вмешательство в работу электрооборудования чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и смертельным поражением током.

Президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Александр Гольцов выразил благодарность директору липецкого филиала ПАО «Россети Центр» Виталию Мордыкину за участие в мероприятии и разъяснение вопросов, касающихся правонарушений в сфере энергопотребления.

«В «Липецкэнерго» проводится комплекс организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии, но без осознанного отношения жителей региона к потреблению электричества невозможно добиться желаемых результатов. Мы всегда рады принять участие в разного рода просветительских мероприятиях, чтобы рассказать о важности этой задачи», – заметил Виталий Мордыкин.