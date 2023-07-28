Почти 2 года колонии получил мужчина, бросивший «коктейль Молотова» в здание в Ельце

Суд вынес жителю Липецкой области обвинительный приговор Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 25-летнему мужчине, который хотел вступить в запрещенную украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор*». Суд признал его виновным и назначил 1 год и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, подсудимый разделял идеи радикальной украинской идеологии. Чтобы вступить в запрещенную организацию, он купил 2 дозиметра, 31 аптечку, 16 упаковок с инфузионными устройствами, войсковой прибор химразведки, 3 противогаза, бронежилет, военную одежду, шеврон с изображением флага Украины, а также начал изучать язык соседней страны. 20 февраля 2022 года он написал на официальный сайт экстремистской организации, что хочет участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

С 25 февраля по 5 марта он получил необходимые инструкции: посетил интернет-ресурсы, где обучали применять оружие западного производства, делать «коктейли Молотова», совершать диверсии. Также подсудимый изучал в интернете, как нелегально пересечь российско-украинскую границу.

В итоге мужчина изготовил бутылку с зажигательной смесью и бросил ее с подожженным фитилем в стену недостроенного здания в Ельце. Вспыхнул пожар. 7 апреля 2022 года злодея задержали сотрудники УФСБ России по Липецкой области. Его действия квалифицировали по ч.1 ст.30, ч.2 ст.282.2 УК РФ «Приготовление к участию в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством РФ признаны террористическими».

*«Правый Сектор» - запрещенная в России экстремистская организация