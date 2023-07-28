Пассажиры жалуются на длинную очередь перед входом в железнодорожный вокзал Липецка

Перед входом в ЖД вокзал Липецка образуются длинные очереди

Жителей Липецка взволновала ситуация с длинными очередями на железнодорожном вокзале. Пассажиры поделились с lipetsk.kp.ru фотографиями с толпой людей, стоящей перед дверьми. Внушительная цепочка путешественников выстроилась на площади перед вокзалом. Горожане задаются вопросом, почему возникают заторы на входе.

ПАССАЖИРЫ БОЯТСЯ ОПОЗДАТЬ НА ПОЕЗД ИЗ-ЗА БОЛЬШОЙ ОЧЕРЕДИ

Ситуация с большими очередями происходит уже не в первый раз. Огромная толпа, как правило, собирается перед утренним рейсом в 7:30 на Москву. По мнению горожан, затор образуется из-за единственной рамы металлодетектора, через которую пропускают входящих в здание.

– Прибыли на вокзал за 30 минут до отправления поезда и 25 минут простояли в очереди, – пишет в социальных сетях липчанин. – Не понимаю – почему нельзя организовать два или три пункта контроля багажа? В очереди ругаются – люди опаздывают на поезда.

Перспектива опоздать на поезд не порадует никого. Посетители переживают, ведь рейс не станут задерживать из-за очередей. Некоторым пассажирам везет больше. По словам липчанки, люди проходят досмотр довольно быстро.

Горожане просят поставить еще одну раму с металлодетектором

– Я застала маленькую очередь, – рассказывает lipetsk.kp.ru очевидец. – Не сказала бы, что люди стоят там несколько часов. В целом двигается быстро. Но теперь лучше приезжать заранее, чтобы спокойно сесть на свой поезд.

Многие не отрицают необходимость проверок и поддерживают решение ввести досмотр. Подобную процедуру пассажиры проходят на большинстве вокзалов. Проблему жители видят именно в недостатке рамок.

– Просто некоторые пока незнакомы с этой системой, поэтому возмущаются, – поделилась мнением пассажирка рейса на Москву. – Но вообще все правильно делают на ЖД. Единственное, нужен второй аппарат, чтобы люди не нервничали. Я приехала за 20 минут, на вокзал прошла за четыре минуты.

ОГРАДА ВОКРУГ ЖД ВОКЗАЛА И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

В апреле территорию ЖД вокзала окружили забором. Выставить ограду решили из-за соображений безопасности. Ранее многие липчане садились на поезд, не заходя в здание. Теперь посетители станции не могут попасть на перрон, минуя проверку. Затем «Квадра» начала работы на привокзальной площади. Пассажирам оставили узкий проход, а оставшуюся территорию перекопали.

Путешественники проходят стандартную схему – ставят багаж на ленту, а электроприборы или металлические вещи кладут на стол. Если специалисты не находят ничего подозрительного, липчан спокойно пропускают внутрь.

Накануне энергетики завершили ремонт. Сотрудники филиала обновили 810 метров трубопровода. Специалисты уже засыпали ямы и утрамбовали песком. Однако ограничения на площади пока не убрали. Окончательно привести в порядок участок должен подрядчик ЮВЖД, отметили в пресс-службе Липецкого филиалы «Квадры».