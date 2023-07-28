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Экономика28 июля 2023 14:25

В «Липецкэнерго» готовятся к работе в неблагоприятных погодных условиях

К оперативному реагированию готовы 133 бригады, 386 специалистов и 213 единиц техники
Источник:kp.ru
Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

По прогнозу Росгидрометцентра в ближайшие 2-4 часа с сохранением в течение 29 июля на территории Липецкой области ожидается сильные дожди, грозы, местами град усиление западного ветра с порывами до 20 м/с. В филиале «Россети Центр» – «Липецкэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию готовы 133 бригады, 386 специалистов и 213 единиц техники. В распоряжении филиала находятся 39 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.

В филиале работает оперативный Штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8 800 220 0 220 (бесплатно/круглосуточно).

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС