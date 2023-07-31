Игорь Артамонов: Мы поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области

Командир липецкого мотострелкового полка в зоне СВО передал благодарность губернатору Липецкой области. Сегодня Игорю Артамонову ее вручил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

На прошлой неделе он отвозил бойцам гуманитарный груз, собранный жителями региона. В зону СВО были доставлены инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое необходимое снаряжение, запасы питьевой воды. Также в состав гуманитарного грузы вошли письма от родных и посылки из дома, которые поднимают моральный дух военнослужащих.

«Современность диктует свои правила, иногда суровые и жесткие. Но это не пугает наших ребят, которые находятся в зоне СВО. Нет сомнений в том, что любая поддержка для них сейчас бесценна», – рассказал Дмитрий Аверов по итогам поездки.

Бойцы передали губернатору слова благодарности за постоянную связь и поддержку. В Липецкой области созданы два артиллерийских дивизиона – имени Ивана Флёрова и Олега Пешкова. Они постоянно получают важные посылки: привозят технику, экипировку, продовольствие. Поддержку участникам спецоперации оказывают жители региона, предприниматели и власти.

Также парни поблагодарили губернатора за помощь их семьям. Все просьбы выполняются, о родственниках заботятся. Военные отметили: когда тыл закрыт, они увереннее и спокойнее выполняют свои боевые задачи.

«Мы рядом и всегда готовы помочь. Поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, учитываем все пожелания. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания», – отметил губернатор Игорь Артамонов.