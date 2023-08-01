Фонд «Милосердие» помогает создать в Ельце образовательную экоплощадку

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В этом году инициатива школьного учителя Любови Григорьевой получила грантовую поддержку фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК. Проект вошел в число лучших и стал победителем конкурса «Стальное дерево - 2023».

Центром пространства планируют сделать будущий дендрарий. На территории, где его оборудуют, уже высажены первые саженцы. О них заботятся «лесные кадеты» - ученики классов кадетской направленности.

В ближайших планах инициаторов проекта – изготовление изделий для благоустройства рекреационной зоны и оформления экологических троп.

По словам Любови Григорьевой, дендрарий поможет стать исследовательским центром для юных экологов, просветительской площадкой для любителей природы и общедоступным местом для отдыха школьников. Уроки на открытом воздухе позволят расширить и углубить знания ребят в области ботаники, экологии, защиты растений и их интродукции.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России, в том числе 32 - активистам из Липецкой области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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