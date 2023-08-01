Будущие энергетики против энерговоровства!

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Бойцы студенческого энергетического отряда филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» провели информационно-разъяснительную акцию «Стоп, энерговор!», направленную на борьбу с незаконным потреблением электроэнергии. Студенты совместно с работниками филиала провели массовое снятие показаний приборов учета электроэнергии у жителей областного центра.

В ходе рейда будущие энергетики рассказали липчанам о недопустимости бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, вручив листовки с полезной информацией и номерами для связи со специалистами энергокомпании. Студенты объяснили, что энерговоровство – это потребление электроэнергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора или же вмешательство, как умышленное, так и неумышленное в работу электросчетчика, его замена и перенос сторонними лицами, «скрытая» проводка, подключение до счетчика, «набросы» на линии электропередачи.

Молодежь также разъяснила домовладельцам, что в случае самостоятельного выявления нарушений в работе системы учета, необходимо оповестить об этом сетевую организацию и подобные факты не будут квалифицироваться как безучетные.

Кроме того, будущие энергетики пояснили жителям, что несанкционированное вмешательство в работу электрооборудования чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и смертельным поражением током.

«Борьба с энерговоровством – одна из стратегических задач, стоящих перед «Липецкэнерго». Студенты энергоотряда ежегодно вносят вклад в выявление недобросовестных абонентов и предотвращение безучетного потребления электроэнергии, принимая участие в акции «Стоп, энерговор», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».