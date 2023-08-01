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Общество1 августа 2023 14:04

НЛМК продолжает увеличивать степень переработки вторичных материалов

На меткомбинате реализуется пилотный проект по переработке использованных огнеупоров
Фото пресс-службы НЛМК

Фото пресс-службы НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате реализуется пилотный проект по переработке использованных огнеупоров в сырье для сталеплавильного производства, что позволит заменить часть закупаемого на стороне сырья.

Огнеупоры используются в металлургическом производстве для защиты агрегатов от воздействия высокой температуры расплавленного металла. Срок службы огнеупоров – от нескольких часов до нескольких месяцев, после чего их меняют. Раньше использованные огнеупоры на НЛМК продавали сторонним потребителям.

Пилотный проект новой стратегии рециклинга использованных огнеупоров предполагает их сортировку непосредственно на площадке и производство из них добавок для сталеплавильного производства, которые необходимы для повышения стойкости внутренней облицовки конвертеров.

Проект – часть программы Группы НЛМК по обращению с вторичным сырьем, которая позволит снизить к 2025 году расходы на обращение с вторсырьем на 50% и довести уровень его переработки до 99,5%.

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