Игорь Артамонов: С молодежью встречаюсь в каждом районе, проводим с ними стратегические сессии «Хочу здесь жить»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Деловую игру «Хочу здесь жить» провел Игорь Артамонов со школьниками и педагогами Липецкой области. Встреча прошла в Липецком металлургическом колледже, в ней приняли участие 46 учеников и руководителей школ из всех районов нашего региона.

Игроков разделили на четыре команды по семь человек. Все они решали общую задачу — составляли предложения о том, что хотят улучшать и развивать в Липецкой области.

«Уже в нескольких районах я провел такую встречу с молодежью, везде мы обсуждали тему развития нашего региона. Сегодня в зале еще и наше взрослое поколение. Это прекрасно. Есть возможность сравнить две точки зрения, два взгляда. Будем и дальше проводить эти игры. Для меня крайне важно понимать надежды и потребности жителей Липецкой области», - сказал губернатор региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

По итогам игры каждая команда сделала по несколько предложений, каждое из которых нужно было обосновать и защитить. Школьники предлагали развивать инфраструктуру и сферу IT, учителя — создать в регионе инженерно-технологический хаб, который будет сопровождать специалистов с момента обучения до создания продукта и выхода на конкретного покупателя.

Пожелания и предложения рассмотрят и обсудят с профильными ведомствами возможности их реализации.