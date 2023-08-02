Дождливая погода в Липецке не испортила десантникам шествие в День ВДВ 2 августа

В Липецке прошел митинг в честь Дня ВДВ Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту среду, 2 августа, в Липецке отметили День воздушно-десантных войск. Официальный праздник в России учредили в 2006 году. Дождливая погода не испортила горожанам торжество. Во время ливня десантники прошлись по улицам областного центра.

Утром на площади Героев состоялся митинг, сообщили в пресс-службе мэрии. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу воинам Великой Отечественной войны. С Днем ВДВ липчан поздравили руководители города.

Десантники почтили память погибших на площади Героев Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Вы – настоящие герои, которые готовы рисковать своей жизнью ради защиты своей Родины и ее интересов, – отметила исполняющая обязанности главы Липецка Анна Шамаева. – Ваша служба – это пример для наших молодых людей, которые мечтают стать настоящими защитниками Отечества. Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия,

Затем началось праздничное шествие к Нижнему парку. Колонна двигалась под музыку военного оркестра. Десантники кричали «Слава ВДВ» и «Никто, кроме нас».

В парке для «крылатой пехоты» подготовили развлекательную программу. Мужчины поучаствовали в спортивных мероприятиях и попробовали стояние на гвоздях.

В Нижнем парке виновники торжества попробовали стояние на гвоздях Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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