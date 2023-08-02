Депутаты Липецкого облсовета обсудили реабилитацию ветеранов СВО в выездном формате

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

В ходе выездного заседания комитета облсовета по социальным вопросам депутаты побывали в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества» и в центре «Сосновый бор».

Оперативно помочь ветеранам

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

Липецкий филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданный в рамках поручения Президента, открылся 1 июня по адресу ул. 50 лет НЛМК,35. Фонд работает с демобилизованными бойцами и семьями погибших участников СВО, всеми вопросами по обращениям занимаются социальные кураторы.

За 2 месяца работы сотрудникам филиала фонда «Защитники Отечества» поступило 1050 обращений, из которых более 800 уже отработаны и нашли решение.

Как отметила председатель социального комитета Лариса Ксенофонтова, выездной формат выбран для личного общения с военнослужащими. Поднятые ими вопросы по медико-социальной экспертизе, предоставлении жилья и другие помогут оперативному решению проблем.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

- Бойцы нам рассказали, что новые помещения и форматы взаимодействия способствуют оперативной реакции на обращения. Мы договорились с Фондом о проведении опроса посетителей для полной реализации прав наших военнослужащих и членов их семей, - подчеркнул по итогам выезда спикер облсовета Дмитрий Аверов. – Все просьбы возьмем в плановую работу облсовета. Для их реализации будем взаимодействовать с губернатором и правительством области.

В Центре – забота и уход

В учреждении системы соцзащиты населения Центре «Сосновый бор» парламентарии побывали в корпусах, где живут подопечные, и лечебных помещениях.

Сегодня Центр, где с 2022 г. проходят реабилитацию и ветераны СВО, может принять до 50 человек в стационаре, еще 50 обслуживаются амбулаторно. Уже осенью, после реконструкции, мощность учреждения увеличится до 74 койко-мест (40 из них для участников СВО).

Депутаты во главе со спикером пообщались с военнослужащими, проходящими реабилитацию. Дмитрий Аверов выразил им признательность за вклад в защиту родины и пожелал скорейшего выздоровления. Спикер вручил директору «Соснового бора» Светлане Пополитовой символичный подарок - икону Задонского монастыря.

- В центре царит доброжелательная атмосфера, его подопечные получают поддержку, заботу и уход, - отметил в ходе визита Дмитрий Аверов. – Но материально-техническую базу надо привести к современному формату – проект модернизации будет рассматриваться на федеральном уровне.

Итоги выездного комитета депутаты подвели на пленарном заседании.

В числе предложений - разработка на федеральном уровне закона о предоставлении на предприятиях вакантных мест для трудоустройства инвалидов – участников СВО. Депутаты облсовета также обратятся в Правительство РФ по вопросу изменения методики определения стоимости электронных сертификатов и категории первоочередного права на санаторно-курортное лечение для ветеранов СВО.