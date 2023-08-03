За учебный год 72% школ Липецкой области нарушили санитарные нормы по питанию детей

Роспотребнадзор проанализировал организацию питания в школах Фото: Архив "КП"

В минувший учебный год горячим питанием обеспечили около 95% школьников Липецкой области. Как правило, большинство учреждений самостоятельно закупают продукты и готовят блюда. 103 школы заказывали еду для обучающихся в восьми компаниях общепита. Сотрудники управления Роспотребнадзора проверили организацию питания детей и выявили ряд проблем.

Санитарные нормы нарушили 72% школ, сообщили в пресс-службе ведомства. Также огрехи в работе нашли у 60% поставщиков продуктов. В основном в образовательных учреждениях не соблюдали санитарный режим. Недочеты обнаружили в состоянии помещений, посуды, инвентаря и технологическом процессе. В итоге специалисты вынесли 324 постановления об административном наказании.

Эксперты взяли пробу на качество. Проверку прошли 396 продуктов и более 1600 готовых блюд. Плохими оказались два образца с продуктами. Поставщиков наказали. Почти в 2% порций не доставало микробиологических элементов, в 2,4% – калорийности. При этом рационы стали более разнообразными. Из меню убрали запрещенные колбасы и мучные изделия, снизили количество соли и сахара.

На сегодняшний день многим ребятам не хватает йода, железа, кальция и витаминов. В школах должны готовить из продуктов, которые обогащены недостающими у детей элементами. Пока в учреждениях не справляются с этой задачей.

Кроме того, в некоторых столовых до сих пор не решили проблему с оборудованием. В отдельных школах отсутствуют современные аппараты, холодильники и производственные цеха.