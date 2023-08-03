Игорь Маковский открыл 10-ю профессиональную Коллегию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Рязани

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский открыл полугодовую Коллегию, собравшую в Рязани более 150 руководителей исполнительного аппарата,блока безопасности и филиалов Обществ, а также лидеров Советов молодежи и начальников районов электрических сетей. К заседанию юбилейной 10-й по счету Коллегии онлайн присоединились более 18 тысяч человек.

Основная повестка мероприятия – подведение итогов деятельности филиалов компаний за первую половину 2023 года и актуализация планов работы на второе полугодие.

Игорь Маковский подчеркнул, что сегодня энергетики трудятся в условиях повышенных рисков, связанных с возросшей внешней угрозой не только на приграничных территориях, но и во всем ЦФО. Именно поэтому на первый план выходят задачи обеспечения безопасности персонала и защите объектов электросетевого комплекса.

При этом стратегические цели Обществ по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда остаются неизменными. Корректируются лишь методы их достижения, для чего ускоренными темпами внедряются в работу передовые отечественные технологии и разработки.

«Благодаря своевременной и последовательной реализации запланированных мероприятий, внедрению инноваций, модернизации и развитию нашей инфраструктуры мы безусловно сохранили качество и надежность электроснабжения потребителей в первом полугодии 2023 года. Наряду с этим мы уделяем особое внимание безопасности сотрудников, самое ценное – жизнь и здоровье наших людей», – заявил Игорь Маковский.