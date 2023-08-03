У липчан вырос спрос на современные технологии

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В июле в Липецкой области рост гаджетов с поддержкой VoLTE и VoWiFi, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, составил 20%, а расход интернет-трафика на этих устройствах увеличился на 25%. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе обезличенных данных.

VoLTE позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так естественно, как если бы он находился рядом. С помощью VoWiFi абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через сеть Wi-Fi. Обе технологии доступны пользователям с 2021 года.

По данным оператора на конец июля 2023 года липчан, использующих современные смартфоны, в 28 раз больше, чем тех, кто предпочитает оставаться со старыми моделями. Чаще всего пользователи выбирают Xiaomi Redmi 9А и 9С, Samsung Galaxy A12 и А51, Honor 10, и iPhone 11.

Новаторами выступают мужчины: среди владельцев передовых гаджетов они опережают женщин на 10%. Самая активная возрастная группа приходится на 30-40 лет.

«Современный смартфон заменяет навигатор, справочник, телевизор, а кому-то и рабочее место. Его функционал постоянно обновляется, и наши абоненты не хотят отставать. Для их удобства МегаФон расширяет розничную сеть, выбирая как места с высокой проходимостью в центре городов, так и расположенные рядом с домом. В регионе только в июле шесть новых точек продаж появились в городах Липецк, Елец, селах Кривец, Воскресеновка, поселке Лев Толстой», — рассказывает Иван Бувальцев, директор МегаФона в Липецкой области.

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