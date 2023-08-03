Выставку картин по мотивам экспедиций к горам Тянь-Шаня откроют в Липецке 3 августа

В Липецком областном краеведческом музее отроется выставка с пейзажами горы Тянь-Шань Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецком областном краеведческом музее пройдет выставка по мотивам экспедиций к горам Тянь-Шаня. Открытие состоится в этот четверг, 3 августа. Церемония начнется в 17:30. Горожане смогут насладиться работами до 27 августа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Липчане познакомятся с творчеством двух художников, которым в разное время посчастливилось участвовать в походах к «Небесным горам». Так с китайского звучит перевод названия горной цепи Тянь-Шань в Средней и Центральной Азии.

Первое путешествие запечатлел Павел Кошаров. Летом 1857 года художник сопровождал Петра Семенова-Тян-Шанского в экспедиции. Автор отобразил пейзажи, горные породы, ледники и пастбища. Особое внимание творец уделил местному населению. Через картины Кошарова можно познакомиться с бытом, жилищами и одеждой горного народа.

Спустя 150 лет в поход отправился современный живописец Максимильян Пресняков. Две поездки устроил Рязанский музей путешественников. Во время экспедиции мастер создавал акварельные этюды, графические зарисовки и произведения в смешанной технике.

– Для художника было интересно изобразить те же виды, которые можно найти на этюдах Кошарова, отыскав и опознав их, – отметили сотрудники музея. – Однако это нисколько не принижает его таланта. Графические и живописные работы Преснякова демонстрируют не только его профессионализм, но и восторг первооткрывателя.

На выставке соединили 16 фоторепродукций и рисунков Павла Михайловича и работы Максимильяна Анатольевича. Зрители смогут уловить гармонию картин прошлого века с современными.