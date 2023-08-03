На НЛМК в профессиональном конкурсе соревновались бульдозеристы

Фото: пресс-служба НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел конкурс «Лучший по профессии» среди машинистов бульдозера. В нем участвовали 24 сотрудника НЛМК. Конкурс состоял из двух этапов – теоретического и практического.

Десять участников вышли в финал. Конкурсантам нужно было показать свое умение в управлении бульдозером и продемонстрировать навыки фигурного вождения. Например, переместить ведро с водой, не расплескав ее, и проехать змейкой.

Фото: пресс-служба НЛМК

- Некоторые упражнения можно выполнить только интуитивно, хорошо почувствовав, как идет бульдозер и как он тебе подчиняется, - поделился впечатлениями машинист бульдозера Александр Наливкин. – И еще очень важно подчинить себе свои эмоции. У нас, как в спорте, побеждает тот, кто сумеет взять все эмоции под контроль.

В итоге лучше других с заданиями справился двадцатитрехлетний Алексей Гусев. Он стал лучшим бульдозеристом комбината. Алексей – машинист седьмого разряда, работает на НЛМК 3 года. За это время успел заочно получить высшее образование и принять участие в международных соревнованиях бульдозеристов в составе команды НЛМК.

- Уровень мастерства у бульдозеристов НЛМК очень высокий, - отметил Алексей. – На международных соревнованиях мы входили в топ-10 из более чем сорока команд-участников. Считаю, на конкурсах мы имеем возможность отточить свои профессиональные навыки, так что очень рекомендую всем коллегам принимать в них участие.

Фото: пресс-служба НЛМК

Второе и третье места по итогам конкурса у Александра Наливкина и Юрия Дорофеева. Лучшим среди молодых работников признан Александр Семин. В этом составе команда НЛМК отправится на следующие международные соревнования бульдозеристов.