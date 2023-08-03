Победитель конкурса на лучшего таксиста получил 15 тысяч рублей в Липецкой области

В Липецкой области выбрали лучшего таксиста Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В этот четверг, 3 августа, в Липецкой области прошел конкурс «Лучший водитель такси в России – 2023». За звание победителя боролись 15 участников, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Призовой фонд составил 30 тысяч рублей.

Лучшим таксистом стал Николай Шишкин, который выиграл 15 тысяч. Второе место занял Антон Попов, а третье – Евгений Жиляков. За серебро и бронзу автомобилисты получили по десять и пять тысяч соответственно.

Участники прошли тесты на знание ПДД Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Претенденты прошли интеллектуальные и практические испытания. После тестов на правила дорожного движения участники сели за руль. На автодроме водители по очереди показывали повороты на 90 градусов, змейку, параллельную парковку и заезд в гараж.

Кстати, аккуратность и плавность маневров оценивали с помощью граненого стакана. Организаторы до краев наполняли посуду водой и ставили на крыши машин.

Впереди у чемпиона всероссийский этап с призом в 150 тысяч. Николай Шишкин будет состязаться с таксистами со всех регионов страны.