Авторынок: количество авто, ввезенных путем параллельного импорта, растет

Однако аналитики прогнозируют: уже с августа объем ввоза покажет заметное снижение.

Эксперты «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог» проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных РФ по каналам параллельного импорта. В июне было зарегистрировано 13 237* таких машин, что на 17% превысило майский показатель. Всего за первое полугодие 2023 года в стране было зарегистрировано 60379 машин, импортированных по схеме параллельного импорта, что составило 13,7% от общего объема автомобилей, зарегистрированных в этот период.

В марочной структуре по итогам первого полугодия лидирует Hyundai, второе и третье места заняли Toyota и Kia. В топ-5 марок вошли также BMW и Mercedes, которые сильно отстают от первой «тройки».

Большая часть параллельного импорта пришлась на машины с бензиновыми и дизельными моторами: количество таких автомобилей, по данным за июнь, составило 8907 (67%) и 2495 (19%) единиц соответственно. Электромобили заняли в июньской статистике третье место – 664 а/м или 5%.

- Для физических лиц в настоящее время существует льгота при уплате утилизационного сбора. Так сегодня проходят таможню более 80% автомобилей, ввозимых по параллельному импорту. С 1 августа для частных лиц льготный утильсбор сохраняется только при трех условиях: машина остается в собственности в течение года, частное лицо ввозит не более одной машины в год и объем двигателя автомобиля не превышает 3 л. Во всех остальных случаях граждан обяжут платить по тем же тарифам, что и юрлиц, - отметила руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая.

- Показатели регистрации автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в июне выросли к маю на 17%, что составило 15% от объема всего авторынка в отчетный месяц — прокомментировал Олег Мосеев, генеральный директор компании-аналитика. — Увеличение количества ввоза вызвано кроме прочего ослаблением курса национальной валюты – покупатели, ожидая роста цен на авторынке, стремятся побыстрее купить машину. Пока ранее сделанный прогноз на год, который гласит, что в 2023 году в стране будет продано 110-120 тысяч авто, ввезенных по параллельному каналу, мы оставляем без изменения.

Отметим, что текущие объемы параллельного импорта заставляют прочих игроков рынка принимать во внимание данный сегмент. Так, страховые компании сегодня уже предлагают владельцам автомобилей, завозимых по параллельному импорту и не имеющих гарантии от производителя, особые программы защиты, призванные компенсировать собственникам ущерб от поломок.

* В регистрациях учтены автомобили с казахскими vin.