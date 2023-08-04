НЛМК помог организовать бесплатный Wi-Fi в городских парках

Фото: пресс-служба НЛМК

Бесплатный Wi-Fi с высокоскоростным интернетом появился сразу в пяти локациях города. Доступ к нему есть в Нижнем и Верхнем парках, на площади Петра Великого, в Быхановом саду и на Набережной.

Подключиться к интернету можно даже без сети 4G, через ноутбук или планшет. Для этого нужно найти сеть «NLMK + название парка», авторизироваться по номеру телефона и получить доступ в бесплатный и безопасный интернет.

Скорость передачи данных в 100 Мбит/с. позволяет быстро загружать и скачивать файлы, просматривать видео в высоком разрешении и даже играть в онлайн-игры. Интернет покрывает все центральные аллеи обозначенных общественных пространств, в одном только Нижнем парке установлено больше 10 точек доступа.