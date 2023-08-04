Овощи для борща подешевели на 10 рублей за неделю в Липецкой области

В Липецкой области подешевели овощи Фото: архив "КП"

За неделю в Липецкой области овощи из борщевого набора подешевели на 10 рублей. По данным Липецкстата, больше всего упала цена репчатого лука – на 8%. Также снизилась стоимость картофеля на 6%; моркови – 3,5%; капусты и свеклы – почти на процент. Кроме того, дешевле стали помидоры на 4%; огурцы, бананы, сметана – 3%, яблоки – 2% и колбаса – 1,5%.

Теперь за килограмм полукопченой колбасы липчане заплатят 487 рублей, сметаны – 247; помидоров – 101,5; яблок – 92; бананов – 90 и огурцов – 67 рублей. Белокочанная капуста стоит 56 рублей; морковь – 53; лук – 44; картофель – 33,5 и свекла – 30 рублей за килограмм соответственно.

Однако несмотря на снижение цен на овощи, мясо в регионе подорожало. Например, если липчане захотят добавить в борщ говядину, то стоимость средней кастрюли вырастет. За неделю килограмм говядины стал дороже на 2% – примерно 10 рублей.

Цены на остальное мясо практически не изменились. За килограмм свинины придется отдать 265 рублей, баранины – 562 и курицы – 171 рубль.

Также в Липецкой области увеличилась стоимость рыбы и макарон на 2%. За рыбную продукцию жители региона заплатят 174 рубля, а за макароны – 64.