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Экономика7 августа 2023 6:30

Студенты энергоотряда «Липецкэнерго» посетили высокотехнологичную подстанцию в Воронеже

Бойцы энергетического отряда филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» посетили инновационную подстанцию 110 кВ «Спутник» в Воронеже
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Знакомство с инновационным энергообъектом состоялось в рамках программы сезона студенческих стройотрядов.

Во время экскурсии будущие энергетики осмотрели оборудование самой современной подстанции региона и ознакомились с принципами ее работы.

ПС 110 кВ Спутник мощностью 80 МВА построена с применением полного комплекса отечественных передовых технологий. На подстанции применяются современные программные комплексы на микропроцессорной элементной базе вместо традиционных электромеханических устройств релейной защиты и автоматики.

Питающий центр не требует присутствия сотрудников: полностью автоматизированная система управления позволяет дистанционно контролировать основное и вторичное оборудование, передавать по цифровым каналам данные о параметрах работы энергообъекта, аварийных процессах, телеизмерениях.

Экскурсионную поездку липецкие студенты завершили посещением видовой опоры линии электропередачи «Воронежэнерго», стилизованной под маяк.

«Экскурсия на один из самых современных энергообъектов – прекрасная возможность для студентов увидеть на практике результаты применения высокотехнологичных решений в современной энергетике», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС