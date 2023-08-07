Ветер смягчит 34-градусную жару в Липецкой области в понедельник 7 августа

В Липецкой области заключительный жаркий день

В понедельник 7 августа в Липецкой области вновь будет жарко. Синоптики обещают от 29 до 34 градусов. Это на 1 градус выше, чем в воскресенье 6 августа, хотя летний зной не будет так явно ощущаться. Накануне был штиль, а сегодня подует юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Как рассказали lipetsk.kp.ru в Липецком центре по гидрометеорологии, температура воздуха на 3-4 градуса выше среднемноголетних значений, но абсолютный максимум не достигнут. Собственно, это вполне обычная летняя погода, просто липчане уже отвыкли от таких цифр. Во вторник 8 августа столбик термометра начнет опускаться – прогнозируется от 26 до 31 градуса в регионе.

Экстремально жаркое лето в Липецкой области было в 2010 году. Тогда на протяжении трех месяцев синоптики фиксировали до 40 градусов выше ноля. Самое знойное 7 августа зарегистрировали в тот же период – 38 градусов. Максимально холодный день был в 1963 году – всего лишь 6 градусов тепла.

Напомним, что в жару нужно ограничить пребывание на солнце. Старайтесь выходить на улицу утром или вечером – до 10.00 и после 16.00. По возможности, держитесь в тени. Не забывайте пить мелкими глотками, задерживая воду во рту. Лучше не увлекаться газированными напитками. Содержащийся в них углекислый газ усиливает гипоксию – нехватку кислорода в организме. Жажду хорошо утоляет минеральная вода, несладкие соки и компоты. Питайтесь легкой едой – овощами, фруктами и нежирными кисломолочными продуктами.

Не забывайте про кондиционеры и вентиляторы в помещении, но не переусердствуйте. Перепад температур не должен превышать 10 градусов. Снизьте физические нагрузки, так как в жару они увеличивают теплообмен в 5 раз. Это может привести к обезвоживанию организма.