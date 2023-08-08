Липецку выделили 115,6 млн на ремонт школ и детсадов перед новым учебным годом

В Липецке проверили, как идет подготовка школ и детсадов к новому учебному году Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк получил 115,6 миллиона рублей на подготовку школ и детских садов к новому учебному году. Из городского бюджета выделили 23,1 миллиона, а из регионального – 92,5 миллиона.

Деньги потратили на капитальный ремонт зданий и инженерных сетей, сообщили в пресс-службе мэрии. Средства пошли на замену отопления, санузлов, спортзалов, окон, крыш и сигнализаций. Кроме того, во всех учреждениях провели текущий ремонт помещений и коммуникаций. Также специалисты благоустроили территории.

Учреждения не получили никаких нареканий по поводу работы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Сотрудники департамента образования проверили, как идет подготовка в школе №48. Образование здесь получают около 650 ребят. Ученики могут попасть в здание только через турникет, который открывается индивидуальной картой. Кабинеты уже оформили ко Дню знаний. Никаких нареканий по поводу состояния школы не возникло.

Затем специалисты наведались в близлежащий детский сад. Учреждение посещают 260 малышей. Для юных липчан периодически покупают новые игрушки и спортивный инвентарь. Здесь представители ведомства тоже не нашли недочетов.

Последним пунктом стал детсад №98, в котором числятся 240 дошколят. Комиссия высоко оценила проведенную работу. Все три учреждения получили разрешение на дальнейшую деятельность.

Липецк получил на ремонт школ и детсадов 115,6 миллиона Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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