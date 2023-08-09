Энергия спорта: в филиале «Липецкэнерго» состоялась Спартакиада энергетиков

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За медали на стадионе «Сокол» в Липецке боролись команды РЭС и аппарата управления.

В этом году состязания включили в себя такие дисциплины, как мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, шахматы, дартс, перетягивание каната, беговую эстафету и прыжки в длину. Общее количество участников Спартакиады составило порядка 200 человек, большая часть среди которых молодые специалисты.

Начало состязаниям положили показательные выступления единственной в Липецкой области команды регбистов. Далее мероприятие продолжилось одновременно на нескольких на спортивных площадках уже среди энергетиков, которые продемонстрировали не менее напряженную борьбу.

По итогам всех дисциплин самым спортивным признан Лебедянский РЭС, чей сотрудник Роман Любин установил рекорд Спартакиады, подняв 102 раза 24-х килограммовую гирю. В мини-футболе победила команда исполнительного аппарата «Липецкэнерго». В легкой атлетике среди мужчин отличились Максим Ильин также из Лебедянского РЭС, а среди женщин – Татьяна Щепелева (Елецкий РЭС) и Марина Зубарева (Елецкий РЭС). Самым лучшим шахматистом признан Александр Терехов, а игроком в настольный теннис – Сергей Косарев. Оба представители Липецких ГЭС.

«В нашей непростой профессии просто необходимо быть активными, ведь энергетики работают круглосуточно и в любую погоду. Спорт – это здоровье, командный дух и сплочение. Спорт дисциплинирует и заряжает положительными эмоциями. Все это важная составляющая в формировании корпоративной культуры», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.