Электроснабжение более 95 % пострадавших от непогоды потребителей Смоленской области восстановлено

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Последствия непогоды устранены у более 95 % пострадавших от непогоды жителей Смоленской области.

В восстановительных работах на энергообъектах задействовано 146 бригад: 565 человек, 196 единиц спецтехники, в том числе 45 бригад из других филиалов компании "Россети Центр" и подрядных организаций. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

В настоящий момент локальные технологические нарушения электроснабжения, возникшие в результате непогоды, еще наблюдаются в Починковском, Демидовском, Ярцевском и Смоленском районах. На других территориях области энергетики работают по индивидуальным заявкам потребителей.

В ходе восстановительных работ уже устранено 152 обрыва проводов линий электропередачи (ЛЭП), заменено 107 поврежденных изоляторов, девять опор, 11 траверс, убрано 75 упавших деревьев. Введено в работу более 1730 трансформаторных подстанций и 135 ЛЭП различного класса напряжения. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

В филиале «Смоленскэнерго» работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

В деревне Стабна Смоленского района силами филиала развернут мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии, где можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам работы компании.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220