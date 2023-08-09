Из-за фестиваля триатлона в Липецке изменят маршруты 25 автобусов 12 августа

В Липецке изменится схема движения автобусов из-за спортивного мероприятия Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 12 августа, в Липецке изменят маршруты 25 автобусов. Причина – в фестивале триатлона, сообщили в пресс-службе мэрии. Общественный транспорт будет ходить по новой схеме в течение всего дня. Кроме того, во время соревнований отменят все рейсы маршруток №39, 44, 302 и 36.

С пяти до семи утра маршрутки №27 и 30 в сторону НЛМК будут ходить по привычному пути. В обратном направлении №27 будет следовать по схеме: площадь Металлургов – улица 9 Мая – улица Металлургов – Октябрьский мост – проспект Победы – площадь Кольцевая – проспект Победы – проспект 60 лет СССР. Затем выйдет на старый маршрут. Со стороны НЛМК № 30 проедет по площади Металлургов, улицам 9 Мая, Металлургов, Октябрьскому мосту, проспекту Победы и улице Водопьянова.

С семи утра до часу дня автобус №27 в направлении к НЛМК пересечет: 30 микрорайон – Меркулова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – Октябрьский мост – Металлургов – 9 Мая – проспект Мира – площадь Мира. В обратную сторону – площадь Мира, улицы 9 Мая, Металлургов, Октябрьский мост, проспект Победы, Кольцевую и вернется на 60 лет СССР.

В это же время транспорт №30 в обоих направлениях будет огибать Водопьянова, проспект Победы, Октябрьский мост, улицы Металлургов, 9 Мая, проспект и площадь Мира.

С пяти утра до часу дня поменяют схему еще 12 маршруткам. Автобус №2 в обе стороны будет охватывать улицы Доменщиков, Ленина, площадь Революции, Петровский спуск и Ленина. После проследует к старому маршруту.

№8 в прямом и обратном направлениях будет придерживаться схемы: микрорайон «Университетский» – Катукова – Октябрьский мост – Металлургов – 9 Мая – проспект Мира – площадь Мира. Остановка у площади Мира станет конечной.

Транспорт №9 будет ходить в обе стороны через Парк «Молодежный», улицу Гагарина, площадь Героев. Здесь развернется опять на улицу Гагарина и вернется на прежний маршрут.

№12 в два направления пересечет Чаплыгинское шоссе, Ленина, сделает на площади Революции разворот на Петровский спуск и вновь выйдет на Ленина.

№17 в обе стороны будет ходить по схеме: микрорайон Елецкий – Центральный рынок. Конечная остановка – на ЦР. №28 в обоих направлениях будет разворачиваться в районе магазина «Метро». Последней остановкой станет улица 50 лет НЛМК.

№33 будет охватывать Чаплыгинское шоссе, Студеновскую, Ленина, Петровский спуск, площади Революции, Петра Великого, Петровский мост. Затем по привычному маршруту. В обратную сторону: Доменщиков – Студеновская – Ленина – Петровский спуск – площадь Революции – площадь Петра Великого – Петровский мост.

Начальной остановкой автобуса №40 сделают «площадь Мира». В обоих направлениях транспорт будет ходить по улице Зои Космодемьянской.

Маршрутка №300 пройдет через Стадион «Сокол», Студеновскую, Гагарина, Космонавтов и далее по схеме. №306 в сторону Силикатного будет охватывать Гагарина, Ленина, Петровский спуск, площади Революции и Петра и Петровский мост. На пути к 30 микрорайону по схеме: Петра Великого – Петровский спуск – Ленина – Пролетарская – Интернациональная – Гагарина – площадь Героев.

Транспорт №308К в прямую и обратную стороны проедет по Катукова, Октябрьскому мосту, улицам Металлурга, 9 Мая, проспекту и площади Мира. Здесь установят конечный пункт.

Автобус №315 зацепит площадь Победы, улицы Терешковой, Космонавтов, Гагарина и Студеновская. Для №317 конечной остановкой станет Центральный рынок.

Маршрутка №321 в обе стороны будет двигаться через Водопьянова, проспект Победы, Октябрьский мост, улицы Металлургов, 9 Мая, проспекты и площадь Мира. Конечный пункт – площадь Мира.

Автобус №322 в сторону НЛМК сделает крюк по Гагарина, Ленина, Петровскому спуску, площадах Революции и Петра. Обратно поедет по площади Петра, Петровскому спуску, Ленина, Пролетарской, Интернациональной, Гагарина и площади Героев.

Маршрутка №325 на подъезде к ЛТЗ также будет ходить через Гагарина, Ленина, Петровский спуск, площади Революции, Петра и Петровскому мосту. В противоположную сторону по схеме: площадь Клименкова – … – Петра Великого – Петровский спуск – Ленина – Пролетарская – Интернациональная – Гагарина – площадь Героев – далее по маршруту.

Транспорт №330 заберет пассажиров на Водопьянова, проспекте Победы, Октябрьском мосту, Металлургов, 9 Мая, проспекте и площади Мира. Конечный пункт – площадь Мира.

Автобус №332 в прямую и обратную сторону зацепит остановки на улице Пришвина и Центральном Рынке. «ЦР» временно сделают конечным пунктом.

№343 будет ездить по двум схемам: от Елецкого микрорайона до Центрального рынка и от поселка Дачный до площади Мира. Для №345 в обоих направлениях будет действовать маршрут: Сырский Рудник – … – Гагарина, площадь Героев (разворот) – улица Гагарина – далее по старой схеме.

Транспорт №352 в обе стороны захватит площадь Победы, улицы Терешковой, Космонавтов, Гагарина и Студеновская. №359 также будет проезжать улицу Гагарина и разворачиваться на площади Героев.

Липчан ждут еще несколько временных изменений. С часу дня до пяти вечера автобусы №8, 17, 33, 33а, 40, 308к, 317, 321, 325, 332, 343 в прямом и противоположном направлениях будут ходить по схеме: Петровский мост – площадь Петра – площадь Революции – улица Советская – далее по маршрутам.