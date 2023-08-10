Жители Липецкой области жалуются на часовые пробки по ЛКАДу и съезду на Сселки

Жители Липецкой области попали в многочасовую пробку на сселковской развязке Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувшую среду, 9 августа, жители Липецкой область столкнулись с нежданной проблемой. Еще днем на ЛКАДе и дамбе Матырского водохранилища образовалась огромная пробка.

ЛИПЧАНЕ ДОБИРАЛИСЬ ОТ СОКОЛА ДО ССЕЛОК ПЕШКОМ

Водители несколько часов простояли в ожидании проезда. Находясь в «плену», липчане обсуждали ситуацию в социальных сетях.

– У меня в автобусе № 132 из Гориц находится крестная, – поделились в комментариях. – Столько стоять в жару на девятом десятке.

Автомобилисты жаловались на хаос на дороге. По словам очевидцев, многие машины старались втиснуться в поток, игнорируя ПДД и знаки. В результате – движение все замедлялось. Объехать поток тоже не удалось. Еще одна женщина поведала, что добиралась от Сокола до Сселок пешком.

– Я простоял больше часа со стороны Тамбова, – отметил пользователь. – Тысячи людей сегодня потеряли кучу времени там. Этими работами нормальные люди занимаются ночью, ну и с учетом трафика на этой развязке.

СИТУАЦИЯ ПОВТОРИЛАСЬ 10 АВГУСТА

Скриншот карт утром 10 августа Фото: с сайта

В этот четверг, 10 августа, ситуация повторилась. Как сообщила lipetsk.kp.ru горожанка, на сселковской развязке вновь появился затор. Очередь из машин протянулась на полтора километра. Липчанка хотела доехать до дачи на автобусе, однако планы пришлось изменить.

– Пришла к рейсу, который отправляется в девять утра, – рассказывает жительница. – Но транспорт не приехал. На кассе сказали, что автобус повез пассажиров в 7 часов в Доброе и до сих пор не вернулся.

Оказалось, что километровые пробки возникли из-за дорожного ремонта. Работы ведут на мосту по трассе «Орел – Тамбов». Компания «Упрдор Москва-Харьков» должна закончить до 20 августа, сообщил председатель облсовета Дмитрий Аверов. И все же многих беспокоит, что случится с трафиком в пятницу и на выходных. Ведь все поедут на дачи. Вопрос пока остается открытым.

Спасатели вышли на дежурство по трассе в четверг Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

С утра на участок отправили дежурить автоинспекторов, медиков и спасателей, отметили в пресс-службе регионального правительства. Специалисты раздают водителям воду и следят за обстановкой на дороге.

– На место прибыли сотрудники с квадроциклами, чтобы в случае возможного осложнения ситуации помочь людям выехать из автомобильного затора, – рассказали в ведомстве. – Пока их помощь не понадобилась.

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