Статистика: среди иномарок возрастом до трех лет не осталось ни одной дешевле миллиона рублей

В составленном аналитиками топ-20 популярных моделей не осталось ни одной машины, которая бы не подорожала.

Эксперты «Открытие Авто» на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в июле 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. примечательно, что среди иномарок возрастом до трех лет полностью исчезли автомобили, средняя цена которых была бы ниже миллиона рублей. Рекордсменом роста (+13,4% за месяц) стал Renault Logan, по 5-10% прибавили три модели BMW, две Toyota и одна Kia.

Слабеющий рубль продолжает все активнее давить на ценообразование. Прошедший июль еще раз подтвердил, что авторитейл подержанных машин реагирует на рыночную ситуацию быстрее, чем сегмент новых автомобилей.

Больше других в абсолютных величинах прибавили два автомобиля BMW: седан 5-серии и вседорожник X5 – почти по полмиллиона рублей каждый. Начали меняться цены во всех сегментах подержанных машин, но в премиальном, для автомобилей с мощными моторами, перемены стали наиболее заметны.

В то же время динамика в процентах (+13,4%) оказалась наиболее драматичной у одной из самых бюджетных иномарок нашего вторичного рынка – Renault Logan. Прибавка за месяц здесь составила 122 тысячи рублей. Выпуск этой малолитражки прекращен в нашей стране весной прошлого года, а среди моделей китайских производителей или машин параллельного импорта ей пока не нашлось аналогов.

В пятерку наиболее подорожавших за июль популярных моделей автомобилей попали также Kia Sportage, BMW 3-серии и Toyota Land Cruiser Prado. В диапазоне 4-5% увеличилась средняя цена на две модели Volkswagen (Polo и Tiguan), а также Toyota Camry.

Среди компактных кроссоверов по итогам июля осталось всего две модели, которые еще продавались дешевле двух миллионов рублей. Это Renault Duster и Hyundai Creta — обе прибавили пока совсем незначительно – по 2-3%. Примерно в том же диапазоне дорожали более дорогие паркетники – Mitsubishi Outlander и Toyota RAV-4, седаны – Kia Rio и K5, лифтбэк Skoda Rapid. И наконец, на 1,5-2% больше стали просить за свои машины владельцы Mercedes-Benz E-класса, Skoda Octavia, а также двух японских кроссоверов – Nissan X-Trail и Mazda CX-5.

- В целом в нашем топ-20 популярных моделей не нашлось ни одной, которая бы в течение июля так или иначе не подорожала, — комментирует Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие». — При этом надо напомнить, что за два летних месяца курс рубля по отношению к основным валютам был понижен в среднем на 18-20%. В свою очередь цены на вторичном рынке только начали отыгрывать эту разницу. Кроме того, количество относительно свежих иностранных автомобилей объем образующих марок (Toyota, Kia, Nissan, Hyundai, Volkswagen и Renault) продолжает сокращаться. Это также неизбежно будет сказываться на том, что эти машины будут продолжать дорожать.

И все же еще более резкое подорожание в августе по сравнению с июлем едва ли случится. Последний месяц лета является традиционно не самым лучшим для объемов авторитейла. Если падение курса рубля будет остановлено, то роста больше, чем на 5-6% в августе мы скорее всего не увидим. В то же время уже осенью цены во вторичном сегменте, вероятно, опять поползут вверх активнее, вслед за прайс-листами по новым машинам, — прогнозирует эксперт.