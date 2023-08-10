Бойцам СВО липецкого артдивизиона доставили машину повышенной проходимости

Бойцы СВО из Липецкой области получили гуманитарный груз Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот четверг, 10 августа, Липецкому артиллерийскому дивизиону имени Ивана Флерова исполнился год с момента создания. По этому случаю бойцам СВО доставили очередную гуманитарную помощь.

Груз собирали на деньги регионального бюджета, неравнодушных липчан и бизнесменов. Военнослужащие получили машину повышенной проходимости с прицепом. Кроме того, к годовщине именного дивизиона бойцам присвоили новые звания. Губернатор Игорь Артамонов поблагодарил членов подразделение за службу.

– Парни, вы – пример стойкости, мужества, отваги и чести, – отметил глава области. – Командование неоднократно отмечало ваши подвиги. Вас ценят сослуживцы, за вами жители страны, как за каменной стеной, с вами Родина в безопасности.

Ответное голосовое сообщение записал командир флеровцев, сообщили в пресс-службе областного правительства. Военнослужащий отметил, что успешное выполнение задач невозможно представить без помощи жителей.

– С самых первых дней мы почувствовали надежную опору, веру в нас и поддержку, – поделился командующий. – Выражаю огромные слова благодарности всему Липецкому региону.

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