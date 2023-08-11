Жители Липецкой области смогут увидеть звездопад Персеиды в ночь на 12 августа

Липецкую область ждет сильный звездопад Фото: архив "КП"

Вскоре Липецкую область порадует очередное астрономическое событие. Жители смогут увидеть сильный звездопад, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 11 на 12 августа. У липчан появится шанс насладиться красотой неба – конечно, если погода позволит.

Астрономы советуют ждать явление от полуночи до рассвета. В этот период будут падать до ста метеоров в час, пишет kp.ru. В минуту горожане заметят от одну-две летящих звезды.

Персеиды похожи на белые яркие шары, которые резко скользят по небу. Скорость составляет 60 километров в секунду. Пропустить звезду будет довольно сложно, поэтому можно смотреть в любую точку.

Однако некоторые специалисты выбирают ориентиром созвездие Кассиопеи. По словам экспертов, светящиеся метеоры стоит высматривать слева от небесного узора.

Кстати, возможность загадать желание появится и после пика. Полюбоваться звездопадом, хотя и не таким интенсивным, можно будет еще десять дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Липецкой области поделились фотографиями осетрового суперлуния в ночь на 1 августа

30 августа можно будет вновь наблюдать завораживающее явление (подробности)