Подержанные авто: за 7 месяцев года россияне приобрели их 3,76 миллиона штук

В июле ТОП марок по объемам продаж по сравнению с июнем остался тот же, а вот лидеры по динамике роста сменились.

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали результаты продаж июля 2023 года на рынке автомобилей с пробегом. Четвертый месяц подряд ежемесячные регистрации подержанных машин в России все ближе приближаются к 600 тысячам сделок. В июле 2023 года россияне приобрели на 2% больше таких авто по сравнению с прошлым месяцем и на 24% больше по сравнению с июлем 2022 года. Всего за семь месяцев этого года по отношению к 2022-му вторичный рынок вырос на 31%.

Июль отличился тем, что активнее других росли продажи японских марок: Lexus (+7,6%), Toyota (+5,5%) и Honda (+4,4%). По оценке аналитиков, на это повлияло заявление Японии о том, что с 9 августа она запрещает экспорт в Россию любых автомобилей с двигателем больше 1,9 литра, а также всех машин с гибридными силовыми установками и минивэнов, включая кэй-кары.

В итоге активнее других выросло количество сделок по самым дорогим в нашей стране «японцам» – машинам марки Lexus. Марка Toyota по-прежнему занимает второе место по продажам в абсолютном зачете брендов.

Корейские марки также отметились приростом продаж, хотя и меньшим, чем японские. С большим отрывом лидируют Kia Rio и Hyundai Solaris - именно эти малолитражки еще совсем недавно занимали верхние строчки рейтинга продаж среди новых машин, а сейчас находятся в пятерке рейтинга на вторичном рынке.

В абсолютном зачете марок в июле продолжала лидировать Lada. А вот продажи Audi, Chevrolet, Daewoo, Mercedes-Benz и Opel немного снизились.

- В целом динамика объемов бизнеса сегодня остается разнонаправленной, - комментирует Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие». - С одной стороны, продолжающийся рост цен на новые машины заставляет все большее число автомобилистов выбирать подержанный товар и нести деньги именно в этот сегмент авторитейла. С другой – скачки курса рубля и все новые порции санкций тормозят все сферы бизнеса, включая перепродажу машин с пробегом. Так или иначе, но август едва ли станет тем месяцем, который каким-либо серьезным образом изменит этот рынок.