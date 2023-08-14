Специалист «Липецкэнерго» – призер XI Международного молодёжного форума «Инженеры будущего – 2023»

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Ведущий инженер управления технологического развития и цифровизации, член Совета молодежи филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго», Алексей Кривоносов представил филиал на XI Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего – 2023».

В этом году мероприятие прошло в Тульской области и собрало более 1 500 человек из 54 регионов России и 73 зарубежных стран. На площадке участникам была предоставлена уникальная возможность пройти обучение по самым интересным, насыщенным, инновационным программам в рамках образовательного блока, поучаствовать в обширной деловой программе, а также показать свои навыки и раскрыть свои таланты в спортивной и культурной программах.

В рамках образовательной программы молодой энергетик стал руководителем одной из восьми групп «научно – инженерного факультета», организатором которого выступил Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского. Перед участниками стояла задача разработать и сконструировать беспилотный летательный аппарат.

В результате проект команды Алексея Кривоносова занял второе место. Созданный БПЛА успешно взлетел и пилотируемый специалистом «Липецкэнерго» выполнил полетное задание. Комментируя призовое место, энергетик отметил опыт работы в липецком филиале ПАО «Россети Центр», который является лидером в разработке, испытании и применении дронов в электроэнергетике.

«Участие молодых специалистов «Липецкэнерго» в научных мероприятиях позволяет максимально вовлекать молодежь в реализацию инновационных проектов и максимального развивать их научный и профессиональный потенциал», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.