Малому и среднему бизнесу помогут наладить международное сотрудничество

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Банковские эксперты совместно с торговыми представительствами Минпромторга и Российским экспортным центром (РЭЦ) проведут серию онлайн-встреч с зарубежными компаниями - потенциальными партнерами для МСБ. Мероприятия запланированы в рамках стартовавшего проекта под названием «Онлайн Бизнес-миссия» .

Первые онлайн-конференции пройдут в сентябре для импортеров, заинтересованных в сотрудничестве с индийскими компаниями. Запланировано проведение мастер-классов, где расскажут об особенностях презентации компании, будет оказана помощь в разработке рекламно-информационных материалов и организации встреч с торговыми представителями России в Индии.

- Компании малого и среднего бизнеса перестраиваются на работу с поставщиками из дружественных стран, — подчеркнула Светлана Сырцова, руководитель Блока МСБ банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), представители которого в сентябрьском мероприятии выступят в качестве экспертов проекта.