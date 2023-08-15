В Лебедяни обустроят набережную в память о депутате Госдумы Николае Борцове

В Липецкой области появится набережная в честь Николая Борцова Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Лебедяни Липецкой области благоустроят набережную по улице Ленина. Пешеходную зону планируют расширить, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Общественное пространство появилось еще в 2013 году. Депутат Госдумы Николай Борцов подарил место отдыха лебедянцам на 400-летнюю годовщину родного города.

Теперь вдова Нина Борцова предложила обновить территорию в память о супруге. Семья почетного гражданина возьмет на себя расходы. Строители заменят освещение, поставят детскую площадку, скамейки и арт-объекты.

Специалисты планируют установить киоски с кофе и сувенирами Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Здесь же хотят разместить киоски с кофе и сувенирами и отремонтировать хоккейную коробку. Кроме того, специалисты займутся амфитеатром для праздников и смотровой площадкой.

– Память о нашем земляке будет именно в деталях, – отметил глава муниципалитета Роман Ченцов. – Здесь не будет ни бронзовых бюстов, ни барельефов, ни других традиционных в таких случаях атрибутов. Ротонда напротив дома Борцова станет смотровой площадкой с видом на панораму лебедянского сокового завода.

Губернатор региона Игорь Артамонов одобрил идею. Если понадобится, из областной казны выделят дополнительные суммы на благоустройство.

За благоустройство территории заплатить семья Борцова Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

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