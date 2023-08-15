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Общество15 августа 2023 11:09

В Лебедяни обустроят набережную в память о депутате Госдумы Николае Борцове

Семья почетного гражданина Липецкой области возьмет на себя расходы
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области появится набережная в честь Николая Борцова

В Липецкой области появится набережная в честь Николая Борцова

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Лебедяни Липецкой области благоустроят набережную по улице Ленина. Пешеходную зону планируют расширить, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Общественное пространство появилось еще в 2013 году. Депутат Госдумы Николай Борцов подарил место отдыха лебедянцам на 400-летнюю годовщину родного города.

Теперь вдова Нина Борцова предложила обновить территорию в память о супруге. Семья почетного гражданина возьмет на себя расходы. Строители заменят освещение, поставят детскую площадку, скамейки и арт-объекты.

Специалисты планируют установить киоски с кофе и сувенирами

Специалисты планируют установить киоски с кофе и сувенирами

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Здесь же хотят разместить киоски с кофе и сувенирами и отремонтировать хоккейную коробку. Кроме того, специалисты займутся амфитеатром для праздников и смотровой площадкой.

– Память о нашем земляке будет именно в деталях, – отметил глава муниципалитета Роман Ченцов. – Здесь не будет ни бронзовых бюстов, ни барельефов, ни других традиционных в таких случаях атрибутов. Ротонда напротив дома Борцова станет смотровой площадкой с видом на панораму лебедянского сокового завода.

Губернатор региона Игорь Артамонов одобрил идею. Если понадобится, из областной казны выделят дополнительные суммы на благоустройство.

За благоустройство территории заплатить семья Борцова

За благоустройство территории заплатить семья Борцова

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

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