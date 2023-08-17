НЛМК повышает надежность снабжения производственной цепочки железорудным сырьем

Фото пресс-службы НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат приступил к строительству надземного конвейерного тракта, который обеспечит надежное и стабильное снабжение сырьем производство агломерата для доменных печей.

В рамках проекта установят сеть конвейерных линий для транспортировки сырья по надземному тракту протяженностью 70 метров. Комплекс оборудования включает трубчатый конвейер: во время работы его лента с помощью специальных роликов сворачивается в трубу, в которой и перемещается железорудный концентрат. Такое решение позволяет сократить пыление от сыпучих веществ и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Новый конвейер построят вместо подземной галереи, которая обеспечивает транспортировку до 1200 тонн сырья в час. Завершить строительство и запустить в работу надземную галерею планируют до конца текущего года.