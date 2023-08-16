В усадьбе Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе пройдет традиционный фестиваль

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Традиционным массовым празднеством отметят 26-летие музейной деятельности сотрудники родовой усадьбы П.П. Семёнова-Тян-Шанского Рязанка в Чаплыгинском районе. Праздник состоится 26 августа.

На территории парка по традиции пройдут мастер-классы разместятся фотозоны и живая музыка. Главной изюминкой программы станет спектакль под открытым небом от Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого по пьесе Чехова «Был такой случай!».

«Фестиваль ко дню рождения музея в усадьбе – это заключительный день молодежной арт-резиденции «Шанс Кого». В обязательной программе – знакомство с проектами творческой молодежи, поселившейся в усадьбе накануне: от выставки до театрального представления, от современной скульптуры до перформанса», – сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Там добавили, что приятным сюрпризом для гостей станет совместный проект Государственного Эрмитажа на территории парка музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского с использованием «культурного» лабиринта, созданного для «VK Fest». Отвечая на вопросы на указателях, посетители выбирают путь на перекрёстке и идут к намеченной цели и подаркам, а ошибочные ответы ведут к неожиданным, но познавательным поворотам на пути. Во время путешествия по лабиринту участники познакомятся с коллекцией Эрмитажа, научатся лучше ориентироваться в музее, узнают названия его зданий и залов, интересные факты из истории и современной жизни Эрмитажа.

Начало фестиваля – в 11:00, закрытие состоится в 17:00 на северной веранде музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского. Также в программе фестиваля «День рождения музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского» презентация иммерсионного аудио-спектакля «По следам Петра Петровича», открытие выставки «Шанс Кого», обнародование плана празднования 200-летия Семёнова-Тян-Шанского, презентация книги «Тайны усадьбы» и проекта «Музей под открытым небом». «Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.