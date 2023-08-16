Соцопрос: две трети россиян считают китайские авто достойной заменой ушедшим из страны иномаркам

Большинство наших соотечественников полагает, что по итогам этого года китайские марки будут лидировать по продажам.

Как гласят результаты опроса наших совершеннолетних сограждан имеющих или планирующих приобрести автомобиль, проведенного экспертами «Открытие Авто», 59% респондентов согласны с утверждением, что качество китайских автомобилей стало лучше.

Почти две трети (64%) в целом считают китайские автомобили достойной заменой ушедшим из России иномаркам. 19% из них считают, что качество сборки и надежность агрегатов марок Поднебесной не уступают машинам из Европы, Южной Кореи и Японии. А 45%, признавая качественную альтернативу, хотели бы видеть по китайским маркам более адекватные цены. При этом треть участников опросов (36%) все же полагают, что качество автомобилей ушедших автоконцернов все равно выше. В старшей возрастной категории «56+» такой точки зрения придерживаются 44%, тогда как в категории 18-25 лет - только 21%.

17% опрошенных полагают, что уже сейчас объемы продаж китайских и российских автомобилей в нашей стране практически сравнялись. Чаще других такой ответ давали самые молодые респонденты в возрасте 18-25 лет, а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Еще 43% уверены, что китайские автомобили в 2023 году превзойдут по объемам продаж продукцию российского автопрома, а по мнению 24% респондентов, китайских автомобилей до конца текущего года будет продано больше, чем отечественных, если наш автопром не будем поддержан государством. Таким образом, почти 85% опрошенных прогнозируют, что китайские автомобили могут превалировать в продажах по итогам 2023 года.

- Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. На новые автомобили кредиты чаще всего брали на Lada, Kia, Haval, Changanи Hyundai. Причем остальные места в топ-10 заняли исключительно китайские авто – Geely, Kaiyi, Jac, Chery и Jetour, - отметила руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая.

Отметим, что 58% опрошенных уверены, что россияне уже преодолели предубеждение к китайским автомобилям. В большей степени с этим тезисом согласны мужчины-водители, чем автоледи (61% против 56%). По мнению 42%, настороженность к китайским маркам у российских автолюбителей остается.